ИКАО рассмотрит предварительный доклад по инциденту с Ryanair 25 октября

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Международная организация гражданской авиации (ИКАО) рассмотрит предварительный доклад по инциденту с самолётом компании Ryanair в Минске 25 октября.
ИКАО рассмотрит предварительный доклад по инциденту с Ryanair 25 октября
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  • AFP

Об этом информирует Sputnik Белоруссия со ссылкой на директора департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артёма Сикорского.

«Предварительный доклад по инциденту с самолетом Ryanair в Минске будет озвучен в штаб-квартире Международной организации гражданской авиации в Монреале 25 октября», — заявил Сикорский.

Он отметил, что белорусская сторона рассчитывает на участие в заседании в очном режиме. По его словам, решается вопрос о том, кто войдёт в состав белорусской делегации.

Ранее сообщалось, что эксперты ИКАО прибыли в Минск для расследования инцидента с Ryanair.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

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