Эксперты ИКАО прибыли в Минск для расследования инцидента с Ryanair

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Представители Международной организации гражданской авиации (ИКАО) прибыли в Белоруссию для расследования инцидента с рейсом самолёта авиакомпании Ryanair. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций республики.
Эксперты ИКАО прибыли в Минск для расследования инцидента с Ryanair
  • ©mintrans.gov.by

«Состоялось рабочее совещание с представителями группы ИКАО по расследованию фактов посадки самолёта Boeing 737 авиакомпании Ryanair в национальном аэропорту Минск», — говорится в сообщении.

Как отмечается, руководитель прибывшей группы Сильвен Лефойер заверил, что работа экспертов будет проходить в обстановке открытости и объективности.

Итоговый отчёт планируют представить к ноябрю.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что страна готова к международному расследованию инцидента.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

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