Эксперты ИКАО прибыли в Минск для расследования инцидента с Ryanair
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«Состоялось рабочее совещание с представителями группы ИКАО по расследованию фактов посадки самолёта Boeing 737 авиакомпании Ryanair в национальном аэропорту Минск», — говорится в сообщении.
Как отмечается, руководитель прибывшей группы Сильвен Лефойер заверил, что работа экспертов будет проходить в обстановке открытости и объективности.
Итоговый отчёт планируют представить к ноябрю.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что страна готова к международному расследованию инцидента.
23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.