Эксперт прокомментировал намерение США выделить Грузии $23 млн

Профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что США могут выделить $23 млн на совершенствование работы госорганов Грузии.

«Я думаю, что это очередной распил бюджетных денег. Почему я так думаю? А как именно эти почти $30 млн будут использованы? Они будут выданы американским экспертам, которые, частично находясь в Грузии, а частично — в США, должны будут давать грузинским властям «умные советы». Эти деньги реально не пойдут в Грузию. Они не пойдут её гражданам или властям. Они пойдут исключительно американским экспертам, которые будут учить грузин, как бороться с коррупцией и как устраивать более эффективное госуправление», — уверен Домрин.

Он напомнил, что подобное можно было наблюдать на примере Афганистана.

«Что стало с Афганистаном сейчас, мы тоже можем видеть. Поэтому это тот самый случай, когда американцы заявляют, что выделяются деньги какой-то стране, а на самом деле эти деньги остаются в Америке. Поэтому Грузия в этом смысле не исключение, это просто предлог в очередной раз распилить бюджет США под красивые лозунги о помощи другим странам», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Агентство США по международному развитию (USAID) рассматривает возможность выделить Грузии около $23 млн на «решение проблем», связанных в том числе с недостаточной эффективностью работы институтов госуправления.

В частности, ссылаясь на данные исследований, в USAID отмечают недовольство большей части грузин тем, что парламент страны не принимает значимые для них законы, а его представители нерегулярно общаются с гражданами.