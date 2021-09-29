В Генпрокуратуре Белоруссии оценили действия сотрудников КГБ, открывших стрельбу

Генеральная прокуратура Белоруссии провела проверку по факту применения огнестрельного оружия сотрудниками КГБ, в результате которого погиб житель Минска.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведомство.

Отмечалось, что при проведении антитеррористической операции преступник открыл стрельбу из огнестрельного оружия и был ликвидирован ответным огнём.

«Сотрудники КГБ, действуя на основании закона об органах государственной безопасности, исходя из сложившейся обстановки, в ответ на вооружённое нападение применили огнестрельное оружие, причинив преступнику повреждения, от которых он скончался», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ранее стало известно, что в Минске сотрудник КГБ получил смертельное ранение при проведении антитеррористической операции.