На дистанционное обучение на Украине перешли более 3000 школ
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- РИА Новости
Об этом сообщает УНИАН.
По словам заместителя министра образования Веры Роговой, больше всего учебных заведений переведено на дистанционное обучение во Львовской, Винницкой, Одесской, Ривненской, Ивано-Франковской и Волынской областях.
«Эти области находятся сейчас под пристальным контролем, поскольку более 40% школ в них учится дистанционно», — уточнила Рогова.
Ранее сообщалось, что на Украине введут обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий граждан.