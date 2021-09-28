На дистанционное обучение на Украине перешли более 3000 школ

На Украине 3300 школ перешли на дистанционное обучение из-за недостаточного уровня вакцинации от COVID-19 педагогов.

Об этом сообщает УНИАН.

По словам заместителя министра образования Веры Роговой, больше всего учебных заведений переведено на дистанционное обучение во Львовской, Винницкой, Одесской, Ривненской, Ивано-Франковской и Волынской областях.

«Эти области находятся сейчас под пристальным контролем, поскольку более 40% школ в них учится дистанционно», — уточнила Рогова.

Ранее сообщалось, что на Украине введут обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий граждан.