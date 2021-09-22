На Украине введут обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий граждан

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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав намерен ввести в стране обязательную вакцинацию от коронавируса для чиновников и работников учебных заведений.
На Украине введут обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий граждан
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Предлагаем внедрить обязательные профилактические прививки от COVID-19. В частности, для сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также для городских администраций», — сказал он.

По его словам, такая мера предусмотрена статьей №12 Закона о защите населения от инфекционных заболеваний.

Ранее сообщалось, что во всех регионах Украины с 23 сентября будет установлен «жёлтый» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

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