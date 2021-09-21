Во всех регионах Украины вводится «жёлтый» уровень опасности из-за COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает УНИАН.
Решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Украины.
«Ограничения «жёлтой» и «красной» зон не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждение недавно перенесённой болезни. Это тот метод, который сегодня успешно использует ряд европейских и мировых стран для того, чтобы уберечь людей и в то же время не останавливать экономическую активность страны», — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Ранее на Украине заявили о возможном введении обязательной вакцинации от COVID-19.