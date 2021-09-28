Глава Минздрава заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в Казахстане

Глава Минздрава Казахстана Алексей Цой заявил об улучшении эпидемиологической ситуации с коронавирусом в республике.

«За последний месяц количество заболевших в сутки снизилось в 3,6 раза, также отмечается уменьшение количества больных, находящихся на стационарном лечении в 2,4 раза с 25 тыс. по состоянию на 27 августа до 10,5 тыс. человек на 27 сентября», — приводятся его слова на сайте Минздрава республики.

По последним данным, в Казахстане зафиксировано 880 709 случаев заболевания коронавирусом, 11 100 человек скончались от последствий COVID-19.

Ранее стало известно, что Казахстан возобновит авиасообщение и увеличит число рейсов с 16 странами, в том числе с Россией.