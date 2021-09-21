Казахстан возобновит авиасообщение и увеличит число рейсов с Россией и ещё 15 странами

Казахстан возобновит авиасообщение и увеличит число рейсов с 16 странами, в том числе с Россией, сообщила Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции.

«Возобновить и увеличить авиасообщение с 16 странами (Российская Федерация, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Германия, Мальдивы, Корея, Польша, Венгрия, Италия, Чехия, Шри-Ланка, Китай, Саудовская Аравия, Кувейт, Азербайджан)», — сообщили в правительстве Казахстана.

Также решено возобновить безвизовый режим для въезда в Казахстан для граждан 30 государств с благоприятной эпидемической ситуацией и высоким уровнем вакцинации населения.

20 сентября в Казахстане общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 возросло на 2438 и достигло 862 862.