Казахстан возобновит авиасообщение и увеличит число рейсов с Россией и ещё 15 странами

Короткая ссылка
Казахстан возобновит авиасообщение и увеличит число рейсов с 16 странами, в том числе с Россией, сообщила Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции.
Казахстан возобновит авиасообщение и увеличит число рейсов с Россией и ещё 15 странами
  • РИА Новости

«Возобновить и увеличить авиасообщение с 16 странами (Российская Федерация, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Германия, Мальдивы, Корея, Польша, Венгрия, Италия, Чехия, Шри-Ланка, Китай, Саудовская Аравия, Кувейт, Азербайджан)», — сообщили в правительстве Казахстана.

Также решено возобновить безвизовый режим для въезда в Казахстан для граждан 30 государств с благоприятной эпидемической ситуацией и высоким уровнем вакцинации населения.

20 сентября в Казахстане общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 возросло на 2438 и достигло 862 862.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить