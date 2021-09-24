В МВД Украины сообщили детали расследования покушения на помощника Зеленского

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал о ходе расследования покушения на первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Как пишет УНИАН, взяты записи с видеокамер из домов, которые расположены вокруг леса.

«Сам лес — это 430 га... Сейчас в нём проводится прочёсывание на предмет того, чтобы пытаться найти оружие или какие-то другие зацепки», — заявил Геращенко.

Он добавил, что также изучаются трафики мобильных телефонов.

Утром 22 сентября в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины, его друга Сергея Шефира. В результате ранение в ногу получил водитель.

Комментируя покушение, Шефир высказался о возможных причинах.