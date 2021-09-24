Премьер Украины рассказал, хватит ли «Нафтогазу» средств на закупку газа на зиму

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что «Нафтогазу» хватит денег для плановой деятельности и на закупку газа в отопительный сезон.

«Средств «Нафтогаза» для плановой деятельности абсолютно достаточно. Ликвидность осуществляется, средств на счетах достаточно, — приводит УНИАН его слова.

При этом Шмыгаль отметил, что украинская компания направила значительные суммы на обеспечение закачки газа в хранилища.

Он добавил, что в дальнейшем «Нафтогаз» будет проводить плановую деятельность в отношении имеющихся в распоряжении бюджетов.

Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания тратит на добычу природного газа больше средств, чем получает от его продажи.