Премьер Украины рассказал, хватит ли «Нафтогазу» средств на закупку газа на зиму
- РИА Новости
«Средств «Нафтогаза» для плановой деятельности абсолютно достаточно. Ликвидность осуществляется, средств на счетах достаточно, — приводит УНИАН его слова.
При этом Шмыгаль отметил, что украинская компания направила значительные суммы на обеспечение закачки газа в хранилища.
Он добавил, что в дальнейшем «Нафтогаз» будет проводить плановую деятельность в отношении имеющихся в распоряжении бюджетов.
Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания тратит на добычу природного газа больше средств, чем получает от его продажи.