В «Нафтогазе» заявили об убыточности добычи собственного газа

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Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания тратит на добычу природного газа больше средств, чем получает от его продажи.
В «Нафтогазе» заявили об убыточности добычи собственного газа
  • РИА Новости

Как сообщает «СТРАНА.ua», об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Нафтогаз» систематически тратит больше реальных денег на добычу газа, чем получает от реализации добытого газа», — написал Витренко.

Также он добавил, что разницу между затратами на добычу газа и доходами от его продажи традиционно компенсируют за счёт поступлений от транзита или финансируют за счёт кредитов.

«Даже в бухгалтерской отчётности операционная себестоимость есть в разы выше. А операционная себестоимость — это не полная себестоимость, это только часть», — добавил он.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев возложил на украинского президента Владимира Зеленского ответственность за высокие цены на газ для граждан страны.

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