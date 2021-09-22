В «Нафтогазе» заявили об убыточности добычи собственного газа
- РИА Новости
Как сообщает «СТРАНА.ua», об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Нафтогаз» систематически тратит больше реальных денег на добычу газа, чем получает от реализации добытого газа», — написал Витренко.
Также он добавил, что разницу между затратами на добычу газа и доходами от его продажи традиционно компенсируют за счёт поступлений от транзита или финансируют за счёт кредитов.
«Даже в бухгалтерской отчётности операционная себестоимость есть в разы выше. А операционная себестоимость — это не полная себестоимость, это только часть», — добавил он.
Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев возложил на украинского президента Владимира Зеленского ответственность за высокие цены на газ для граждан страны.