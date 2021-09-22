В «Нафтогазе» заявили об убыточности добычи собственного газа

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания тратит на добычу природного газа больше средств, чем получает от его продажи.

Как сообщает «СТРАНА.ua», об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Нафтогаз» систематически тратит больше реальных денег на добычу газа, чем получает от реализации добытого газа», — написал Витренко.

Также он добавил, что разницу между затратами на добычу газа и доходами от его продажи традиционно компенсируют за счёт поступлений от транзита или финансируют за счёт кредитов.

«Даже в бухгалтерской отчётности операционная себестоимость есть в разы выше. А операционная себестоимость — это не полная себестоимость, это только часть», — добавил он.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев возложил на украинского президента Владимира Зеленского ответственность за высокие цены на газ для граждан страны.