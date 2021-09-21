Экс-депутат Рады возложил на Зеленского ответственность за высокие цены на газ на Украине

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Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев возложил на украинского президента Владимира Зеленского ответственность за высокие цены на газ для граждан страны. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «НАШ».
Экс-депутат Рады возложил на Зеленского ответственность за высокие цены на газ на Украине
  • Reuters

По его мнению, на рост цен на газ повлияло то, что газовые хранилища Украины наполовину пусты. Мураев напомнил, что до конца года стране требуется ещё около 10 млрд кубометров газа.

«Сегодня газ уже за $800. А можно задать вопрос «Нафтогазу», Витренко, Зеленскому, Шмыгалю: чем они думали? Почему мы будем теперь покупать по цене, которая поставит на колени всю нашу промышленность и население?» — цитирует экс-депутата «Прайм».

Мураев также отметил, что Россия предлагала Украине подписать прямой контракт на покупку газа — в таком случае цена бы составила $175 за 1 тыс. кубометров газа, —  однако Киев ответил отказом.

«Вот к чему ведет глупая, псевдопатриотическая, недальновидная, непрагматичная и неэгоцентричная политика нашей власти», — сказал Мураев.

Ранее бывший украинский министр экономики Виктор Суслов заявил, что правительство и президент Украины допустили грубые ошибки, которые привели к тяжёлому положению Киева в газовом секторе.

Как отмечал глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, Украина вынуждена закупать газ «по очень высокой цене», однако «энергетическая безопасность» является приоритетом.

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