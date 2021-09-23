УП: СБУ предоставила охрану советнику Зеленского из-за покушения на его жизнь
- РИА Новости
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Следователи полиции подали соответствующие документы в СБУ. Сейчас пострадавший и его семья находятся под охраной Службы безопасности», — отмечает издание.
22 сентября в Киевской области в результате обстрела автомобиля, в котором находился Шефир, был ранен водитель.
По словам главы МВД Украины Дениса Монастырского, водитель Шефира, перед тем как его госпитализировали, указал следователям на место, откуда конкретно осуществлялись выстрелы.