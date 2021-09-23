УП: СБУ предоставила охрану советнику Зеленского из-за покушения на его жизнь

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Служба безопасности Украины предоставила охрану помощнику президента Украины Владимира Зеленского Сергею Шефиру в связи с недавним покушением на его жизнь.
УП: СБУ предоставила охрану советнику Зеленского из-за покушения на его жизнь
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Следователи полиции подали соответствующие документы в СБУ. Сейчас пострадавший и его семья находятся под охраной Службы безопасности», — отмечает издание.

22 сентября в Киевской области в результате обстрела автомобиля, в котором находился Шефир, был ранен водитель.

По словам главы МВД Украины Дениса Монастырского, водитель Шефира, перед тем как его госпитализировали, указал следователям на место, откуда конкретно осуществлялись выстрелы.

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