На Украине за сутки выявлено 7866 случаев СOVID-19

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На Украине за сутки зафиксировано 7866 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 2305 человек, 123 умерли.

Об этом сообщила пресс-служба украинского Минздрава на своей странице в Facebook.

Всего за период пандемии в стране заболели 2 370 425 человек, выздоровели 2 237 973, летальных случаев — 55 284.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав намерен ввести в стране обязательную вакцинацию от коронавируса для чиновников и работников учебных заведений.

В июле Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.

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