Шарий назвал чушью заявления о «российском следе» в покушении на помощника Зеленского

Украинский журналист и политик Анатолий Шарий в стриме RT «Летучка» прокомментировал покушение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира. Он отметил, что заявления о «российском следе» в нападении являются «катастрофической чушью».

«Ну я должен сказать, что жёсткая катастрофическая чушь — (заявления. — RT) о руке Кремля. В принципе это то, что мы, украинцы, слышим уже много лет. Восемь лет уже слышим про руку Кремля, ногу Кремля и дестабилизацию...» — сказал он.

Шарий также отметил, что если причастных к покушению на Шефира найдут, то он будет «крайне удивлён».

«Они не ищут сейчас нападавших. То есть, если они их найдут, я буду крайне удивлен. Если найдут живыми — буду удивлён в два раза больше», — отметил он.

Шарий добавил, что «на место привезли Нацгвардию прочёсывать лес спустя четыре часа» после обстрела автомобиля Шефира. По его словам, в районе происшествия также летали вертолёты.

«Они снимают фильм. Вы понимаете? Они ведь привыкли снимать фильмы, вот и снимают», — заявил журналист.

22 сентября в Киевской области в результате обстрела автомобиля, в котором находился Шефир, был ранен водитель. Сам помощник Зеленского не пострадал.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о якобы причастности России к нападению на Шефира. По словам украинского политика, это одна из рассматриваемых версий произошедшего.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления о «российском следе» в вопросе покушения на Шефира, заявил, что подобного рода высказывания имеют «признаки такого излишне экзальтированного эмоционального состояния».