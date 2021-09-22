Зеленский: Украина почти завершила работу над системой безопасности по стандартам НАТО

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние два года страна практически завершила формирование системы национальной безопасности, которая полностью построена на стандартах стран НАТО.
Зеленский: Украина почти завершила работу над системой безопасности по стандартам НАТО
  • ©Офис президента Украины

«Наш курс на членство в НАТО, принципы и стандарты альянса лежат в основе всех руководящих документов в сфере национальной безопасности и обороны», — приводит ТАСС слова Зеленского.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился в Нью-Йорке с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В беседе с ним украинский лидер попросил и в дальнейшем увеличивать присутствие флотов стран альянса в Чёрном море.

Также президент Украины сообщил, что не планирует изменять график встреч в Нью-Йорке из-за покушения на своего помощника Сергея Шефира в Киевской области.

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