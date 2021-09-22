Зеленский: Украина почти завершила работу над системой безопасности по стандартам НАТО
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«Наш курс на членство в НАТО, принципы и стандарты альянса лежат в основе всех руководящих документов в сфере национальной безопасности и обороны», — приводит ТАСС слова Зеленского.
Ранее сообщалось, что Зеленский встретился в Нью-Йорке с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В беседе с ним украинский лидер попросил и в дальнейшем увеличивать присутствие флотов стран альянса в Чёрном море.
Также президент Украины сообщил, что не планирует изменять график встреч в Нью-Йорке из-за покушения на своего помощника Сергея Шефира в Киевской области.