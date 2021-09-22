Зеленский: Украина почти завершила работу над системой безопасности по стандартам НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние два года страна практически завершила формирование системы национальной безопасности, которая полностью построена на стандартах стран НАТО.

«Наш курс на членство в НАТО, принципы и стандарты альянса лежат в основе всех руководящих документов в сфере национальной безопасности и обороны», — приводит ТАСС слова Зеленского.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился в Нью-Йорке с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В беседе с ним украинский лидер попросил и в дальнейшем увеличивать присутствие флотов стран альянса в Чёрном море.

Также президент Украины сообщил, что не планирует изменять график встреч в Нью-Йорке из-за покушения на своего помощника Сергея Шефира в Киевской области.