Зеленский заявил, что не изменит график в Нью-Йорке из-за покушения на Шефира

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует изменять график встреч в Нью-Йорке, в том числе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, из-за покушения на своего помощника Сергея Шефира в Киевской области.
Зеленский заявил, что не изменит график в Нью-Йорке из-за покушения на Шефира
  • © Офис президента Украины

«Я президент, и я должен представлять прежде всего государство. Сорвать встречу с премьер-министром Джонсоном, например, которая очень важна... Великобритания — страна, которая нас действительно очень сильно поддерживает. Сорвать эти встречи, я считаю, я не имею права», — приводит Интерфакс его слова.

Он добавил, что он обязательно проведёт встречи и будет представлять Украину на Генассамблее ООН.

Зеленский отметил, что вернётся в Киев сразу после выступления в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Ранее украинские силовые ведомства начали расследование обстоятельств обстрела автомобиля первого помощника президента страны Сергея Шефира в Киевской области. В результате инцидента ранения получил его водитель. Зеленский пообещал найти виновников нападения. 

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