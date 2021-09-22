Зеленский: влиять на меня невозможно

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя покушение на его помощника Сергея Шефира, заявил, что влиять на него таким образом невозможно.

«Я считаю, что это просто давление именно на меня. Я не чувствую никакого давления. Скажу вам откровенно, для меня важна ситуация, которая сложилась. И даже не потому, что это мой товарищ. Хотя это мой очень тёплый и близкий друг. Что в принципе в наше современное время находят именно такие попытки и такие шаги, чтобы влиять. Влиять на меня невозможно», — сказал президент Украины телеканалу «Дом».

Рассуждая о том, кто может стоять за покушением, Зеленский отметил, что у Украины «какой-то большой, фундаментальной мафии нет».

«Она вся перешла в своё время в большие финансовые группы. Обвинять их прямо не буду», — сказал он, отметив, что дождётся выводов следствия.

22 сентября в Киевской области обстреляли автомобиль, в котором находился Шефир, его водитель получил ранения.

По словам главы МВД Украины Дениса Монастырского, целью нападения было убийство Сергея Шефира.

Сам Шефир выразил мнение, что покушение совершили для запугивания «высшего эшелона власти».