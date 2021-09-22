В Совфеде прокомментировали заявление о «российском следе» в покушении на помощника Зеленского

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Анастасия Белоусова
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о том, что, согласно одной из версий, покушение на помощника украинского президента Владимира Зеленского Сергея Шефира имеет «российский след».
В Совфеде прокомментировали заявление о «российском следе» в покушении на помощника Зеленского
  • РИА Новости

«Есть такая пословица: «У свекрови всегда виновата невестка». Так и на Украине во всём неблагоприятном, что происходит, виновна Россия», — считает сенатор.

По его словам, покушение на Шефира говорит о том, что «на Украине возвращаются 1990-е годы».

«На Украине в общем-то начался передел собственности. Собственность перераспределяется в интересах ближайшего окружения Зеленского... Именно это привело к тому, что произошло с помощником Зеленского», — выразил мнение Цеков.

Ранее Арахамия заявил, что расценивает покушение на помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира как предупреждение украинскому лидеру.

Политик допустил, что к организации покушения могут быть причастны контрабандисты и уголовные авторитеты. Второй версией он назвал «российский след», а третьей — финансово-промышленные группы, борьба с влиянием которых, по его словам, в последнее время усилилась.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Арахамии о якобы причастности России к произошедшему.

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