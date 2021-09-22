На Украине представили новый тариф на газ для населения

Компания «Нафтогаз Украины» представила новый тариф на газ с 1 октября по 30 апреля. Население сможет платить за газ равномерными частями ежемесячно.

Об этом сообщает УНИАН.

Цена на газ в новом тарифном плане «Комфортный сезон» составляет 7,96 грн за кубометр с НДС без учёта доставки. Цена зафиксирована на весь отопительный сезон.

Необходимый объём газа в отопительный сезон рассчитывается с учётом предыдущих данных об использовании газа клиентом.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев возложил на украинского президента Владимира Зеленского ответственность за высокие цены на газ для граждан страны.