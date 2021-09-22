На Украине представили новый тариф на газ для населения

Короткая ссылка
Компания «Нафтогаз Украины» представила новый тариф на газ с 1 октября по 30 апреля. Население сможет платить за газ равномерными частями ежемесячно.
На Украине представили новый тариф на газ для населения

    Об этом сообщает УНИАН.

    Цена на газ в новом тарифном плане «Комфортный сезон» составляет 7,96 грн за кубометр с НДС без учёта доставки. Цена зафиксирована на весь отопительный сезон.

    Необходимый объём газа в отопительный сезон рассчитывается с учётом предыдущих данных об использовании газа клиентом.

    Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев возложил на украинского президента Владимира Зеленского ответственность за высокие цены на газ для граждан страны.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    Сегодня в СМИ
    Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить