На Украине представили новый тариф на газ для населения
Об этом сообщает УНИАН.
Цена на газ в новом тарифном плане «Комфортный сезон» составляет 7,96 грн за кубометр с НДС без учёта доставки. Цена зафиксирована на весь отопительный сезон.
Необходимый объём газа в отопительный сезон рассчитывается с учётом предыдущих данных об использовании газа клиентом.
Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев возложил на украинского президента Владимира Зеленского ответственность за высокие цены на газ для граждан страны.