Зеленскому доложили о покушении на его первого помощника Сергея Шефира

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили о покушении на жизнь его первого помощника Сергея Шефира. Президент готовит публичное заявление по произошедшему.

Об этом сообщает УНИАН.

«Тревожная новость об обстреле автомобиля Сергея Шефира застигла президента во время рабочего визита в США. Несмотря на ночь, Владимиру Зеленскому оперативно доложили об инциденте и продолжают предоставлять всю необходимую информацию. Публичная реакция президента на произошедшее также скоро будет», — заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Он отметил, что «исполнитель покушения, а также заказчики и их приспешники не избегут наказания».

Глава фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что расценивает покушение на помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира как предупреждение украинскому лидеру.

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