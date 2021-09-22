Зеленскому доложили о покушении на его первого помощника Сергея Шефира
Об этом сообщает УНИАН.
«Тревожная новость об обстреле автомобиля Сергея Шефира застигла президента во время рабочего визита в США. Несмотря на ночь, Владимиру Зеленскому оперативно доложили об инциденте и продолжают предоставлять всю необходимую информацию. Публичная реакция президента на произошедшее также скоро будет», — заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Он отметил, что «исполнитель покушения, а также заказчики и их приспешники не избегут наказания».
Глава фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что расценивает покушение на помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира как предупреждение украинскому лидеру.