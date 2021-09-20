Госрезерв Украины заявил о критически низком уровне запасов зерна

Запасы зерна в Государственном резерве Украины находятся на критически низком уровне.

Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на Госрезерв.

«Из-за отсутствия финансирования на пополнение запасов материальных ценностей государственного резерва из общего фонда государственного бюджета в течение последних десяти лет на сегодняшний день запасы зерна находятся на критическом уровне», — отметили в ведомстве.

В Госрезерве Украины добавили, что ассигнования общего фонда бюджета на пополнение запасов государственного резерва, в том числе зерна нового урожая, законом Украины «О государственном бюджете Украины на 2021 год» не предусмотрены.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент на его предприятиях хранится зерно урожаев 1999—2018 годов, что значительно превышает утверждённые сроки хранения (два года).

В Госрезерве подчёркивают, что ежегодно направляют обращения в Минэкономики Украины о выделении средств для обновления и освежения материальных ценностей государственного резерва.

«Такое положение дел с государственным материальным резервом Украины может привести к тому, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций правительство не будет иметь источников для оказания помощи экономике Украины, что является потенциальной угрозой национальной безопасности государства», — предупредили в ведомстве.

30 августа компания «Укрэнерго» заявила о критической ситуации с запасом угля на украинских ТЭС.