Российские военные покинули Белоруссию после учений «Запад-2021»

Российские армейские подразделения, принимавшие участие в учениях «Запад-2021», покинули территорию Белоруссии и отправились на места постоянной дислокации.

«Воинские эшелоны с российскими военнослужащими, участвовавшими в совместном стратегическом учении Вооружённых сил Беларуси и России «Запад-2021», убыли к местам дислокации с железнодорожной станции «Брест Южный», — говорится в сообщении оборонного ведомства Белоруссии в Telegram.

Ранее в белорусском Минобороны сообщили, что торжественная церемония закрытия совместного стратегического учения «Запад-2021» состоялась на 230-м общевойсковом полигоне.

В Генштабе России прокомментировали учения «Запад-2021».

Военный политолог Александр Перенджиев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку солдат российской армии.