Российские военные покинули Белоруссию после учений «Запад-2021»

Короткая ссылка
Российские армейские подразделения, принимавшие участие в учениях «Запад-2021», покинули территорию Белоруссии и отправились на места постоянной дислокации.
Российские военные покинули Белоруссию после учений «Запад-2021»
  • РИА Новости

«Воинские эшелоны с российскими военнослужащими, участвовавшими в совместном стратегическом учении Вооружённых сил Беларуси и России «Запад-2021», убыли к местам дислокации с железнодорожной станции «Брест Южный», — говорится в сообщении оборонного ведомства Белоруссии в Telegram.

Ранее в белорусском Минобороны сообщили, что торжественная церемония закрытия совместного стратегического учения «Запад-2021» состоялась на 230-м общевойсковом полигоне.

В Генштабе России прокомментировали учения «Запад-2021».

Военный политолог Александр Перенджиев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку солдат российской армии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить