Саакашвили не исключил пользы «Северного потока — 2» для Украины

Глава исполкома украинского Национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили допустил, что ввод газопровода «Северный поток — 2» может быть полезным для Украины.

По его словам, в краткосрочной перспективе запуск проекта является «очень опасной штукой» для Украины.

«В долгосрочной перспективе газопровод может принести выгоду Украине. У Украины достаточно собственного газа... Это (завершение строительства «Северного потока — 2». — RT) хорошо, потому что украинцы будут добывать свой собственный газ. Украинцы научатся его экономить», — отметил Саакашвили в интервью польскому порталу Energetyka24.

Ранее бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, советник министра энергетики страны Елена Зеркаль заявила, что Украине необходимо предпринять ряд действий на случай, если Россия прекратит транзит газа.