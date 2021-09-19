На Украине открылось четыре участка для голосования на выборах в Госдуму

В российском посольстве на Украине заявили, что на украинской территории открылось четыре участка для голосования на выборах в Госдуму.

«Всё проходит спокойно, голосование началось. Участки открыты в Киеве, Одессе, Львове и Харькове», — цитирует ТАСС представителя российской дипмиссии на Украине.

Ранее руководитель Федерального центра информатизации при Центризбиркоме России Александр Сокольчук заявил, что за первый день голосования на выборах в Госдуму ресурсы ЦИК подверглись трём интернет-атакам с территории других стран.

В России идёт третий по счёту день голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, которые проходят с 17 по 19 сентября.

RT ведёт трансляцию хода голосования.