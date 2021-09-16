Эстония разрешает въезд привитым от COVID-19 россиянам без карантина

Правительство Эстонии разрешило въезд в страну без тестирования и самоизоляции привитым от коронавируса россиянам.

«Согласно постановлению правительства Эстонии здоровый человек, въезжающий в Эстонию из стран с ограничениями на выезд, может быть освобождён от тестирования и изоляции в течение одного года после завершения вакцинации, если он полностью вакцинирован и после вакцинации достиг полной иммунной защиты», — приводит ТАСС слова директора по связям с общественностью Департамента здоровья Имре Кааса.

Он отметил, что Эстония признаёт все вакцины от COVID-19, признанные в стране происхождения.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал неравенство в распределении вакцин от коронавируса в мире «пятном на коллективной совести».