Эстония разрешает въезд привитым от COVID-19 россиянам без карантина

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Правительство Эстонии разрешило въезд в страну без тестирования и самоизоляции привитым от коронавируса россиянам.
Эстония разрешает въезд привитым от COVID-19 россиянам без карантина
  • © Petras Malukas
  • AFP

«Согласно постановлению правительства Эстонии здоровый человек, въезжающий в Эстонию из стран с ограничениями на выезд, может быть освобождён от тестирования и изоляции в течение одного года после завершения вакцинации, если он полностью вакцинирован и после вакцинации достиг полной иммунной защиты», — приводит ТАСС слова директора по связям с общественностью Департамента здоровья Имре Кааса.

Он отметил, что Эстония признаёт все вакцины от COVID-19, признанные в стране происхождения.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал неравенство в распределении вакцин от коронавируса в мире «пятном на коллективной совести».

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