Delfi: Эстония признаёт все используемые в мире вакцины от COVID-19

Эстония в настоящий момент признаёт все вакцины, в том числе те, которые не зарегистрированы в ЕС.

Как сообщает Delfi, об этом свидетельствует ответ Департамента здоровья Эстонии Таллинскому университету.

«Эстония признаёт те вакцины, которые признаны исходной страной (откуда приехал студент. — RT)», — говорится в ответе департамента.

Отмечается, что экзаменационный центр университета обратился в департамент с просьбой уточнить, какие вакцины, кроме четырёх официально используемых в Эстонии, могут доказать инфекционную безопасность человека.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал неравенство в распределении вакцин от коронавируса в мире «пятном на коллективной совести».