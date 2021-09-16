Delfi: Эстония признаёт все используемые в мире вакцины от COVID-19

Короткая ссылка
Эстония в настоящий момент признаёт все вакцины, в том числе те, которые не зарегистрированы в ЕС.
Delfi: Эстония признаёт все используемые в мире вакцины от COVID-19
  • Reuters

Как сообщает Delfi, об этом свидетельствует ответ Департамента здоровья Эстонии Таллинскому университету.

«Эстония признаёт те вакцины, которые признаны исходной страной (откуда приехал студент. — RT)», — говорится в ответе департамента.

Отмечается, что экзаменационный центр университета обратился в департамент с просьбой уточнить, какие вакцины, кроме четырёх официально используемых в Эстонии, могут доказать инфекционную безопасность человека.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал неравенство в распределении вакцин от коронавируса в мире «пятном на коллективной совести».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить