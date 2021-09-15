Грызлов заявил об отказе Украины возвращаться к переговорам в Минске

Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что Киев отказался возвращаться к очным переговорам в Минске.

«Мы поддерживаем стремление участников переговоров, нацеленное на возвращение в очный формат. Но Киев категорически отказался вернуться к работе в Минске», — приводит ТАСС его слова.

В конце августа Грызлов сообщил о первом заседании контактной группы после летнего месячного перерыва.

Российский полпред также отмечал, что возвращение работы контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в очный формат сможет позитивно повлиять на обстановку в регионе.