Грызлов выступил за возвращение к переговорам по Донбассу в очном формате

Полпред России на минских переговорах Борис Грызлов заявил, что возвращение работы контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в очный формат сможет позитивно повлиять на обстановку в регионе.

«В конце августа запланировано очередное заседание контактной группы. На предыдущем заседании российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске в очном формате», — приводит ТАСС его слова.

Грызлов считает, что есть все возможности для перевода работы в очный формат.

«Возвращение к такому диалогу поможет улучшить ситуацию в регионе», — отметил он.

В июне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Киеву не удастся найти способы урегулирования ситуации в Донбассе, то решение будет принимать украинский народ на референдуме.

При этом украинский лидер не исключил полного разрыва отношений с Донбассом.