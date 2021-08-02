Грызлов выступил за возвращение к переговорам по Донбассу в очном формате
- РИА Новости
«В конце августа запланировано очередное заседание контактной группы. На предыдущем заседании российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске в очном формате», — приводит ТАСС его слова.
Грызлов считает, что есть все возможности для перевода работы в очный формат.
«Возвращение к такому диалогу поможет улучшить ситуацию в регионе», — отметил он.
В июне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Киеву не удастся найти способы урегулирования ситуации в Донбассе, то решение будет принимать украинский народ на референдуме.
При этом украинский лидер не исключил полного разрыва отношений с Донбассом.