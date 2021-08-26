Грызлов рассказал о заседании контактной группы по Донбассу

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Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов сообщил, что «сегодня состоялось первое заседание контактной группы после летнего месячного перерыва».
Грызлов рассказал о заседании контактной группы по Донбассу
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Он рассказал, что «заседание прошло под председательством нового координатора от ОБСЕ финского дипломата Микко Киннунена».

«После перерыва украинская делегация предприняла дополнительные усилия к полной дезорганизации диалога по всем направлениям политического урегулирования конфликта», — цитирует ТАСС Грызлова.

Ранее Грызлов заявлял, что возвращение работы контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в очный формат сможет позитивно повлиять на обстановку в регионе.

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