Грызлов рассказал о заседании контактной группы по Донбассу

Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов сообщил, что «сегодня состоялось первое заседание контактной группы после летнего месячного перерыва».

Он рассказал, что «заседание прошло под председательством нового координатора от ОБСЕ финского дипломата Микко Киннунена».

«После перерыва украинская делегация предприняла дополнительные усилия к полной дезорганизации диалога по всем направлениям политического урегулирования конфликта», — цитирует ТАСС Грызлова.

Ранее Грызлов заявлял, что возвращение работы контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в очный формат сможет позитивно повлиять на обстановку в регионе.