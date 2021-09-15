Лавров заявил о появившейся у Украины привычке «клянчить у Запада»
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«Наши украинские друзья постоянно пытаются эту тему (с «Северным потоком — 2») вывести на уровень такой истерики. Это у них вошло в привычку, в правило — что-нибудь обязательно клянчить у Запада. Вот «Северный поток»: остановите! А не можете остановить, тогда дайте нам денег в качестве компенсации… И пустите нас в НАТО, в Европейский союз, мы давно готовы. Клянчат и клянчат», — цитирует РИА Новости Лаврова.
По его словам, страна должна иметь «какое-то своё достоинство».
«Украинский народ с богатой историей заслуживает, чтобы он всё-таки был созидателем, а не просителем с постоянно вытянутой рукой», — добавил Лавров.
Ранее в Киеве заявили, что надеются на подписание отдельного документа по гарантиям Запада после введения «Северного потока — 2» в эксплуатацию. Строительство газопровода было полностью завершено утром 10 сентября.
Как отметили в Госдепе, Вашингтон не прекратит усилий по воздействию на проект.
Также украинский лидер Владимир Зеленский в ходе форума YES Brainstorming заявил о готовности Украины к вступлению в НАТО.