Аналитик Митрахович прокомментировал заявление о риске потери Европой транзита газа через Украину

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT заявление главы Министерства энергетики Украины Германа Галущенко о риске потери Европой транзита газа через страну.

«Попытка показать Европе свою значимость и в очередной раз через эту апелляцию в форме шантажа постараться уговорить Европу сопротивляться «Северному потоку — 2». Я не думаю, что такой механизм как-то сработает. Если бы ключевые игроки в Европе были против «Северного потока — 2», проект бы просто не реализовался. Раз он реализовался, значит, Европе этот проект нужен, я имею в виду основным игрокам», — считает аналитик.

По его словам, Украину не услышали, когда строили «Северный поток», «Голубой поток», «Турецкий поток», и сейчас Венгрия заключила долгосрочный контракт на поставку газа из России не через Украину.

Ранее Галущенко заявил, что газотранспортную систему Украины могут оптимизировать для внутреннего рынка, но при этом Европа лишится одного из транзитных маршрутов. Об этом он сказал на встрече с госсекретарём Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ Андреасом Файхтом.