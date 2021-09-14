Политологи отреагировали на слова главы МИД Украины об обещании Байдена

Политолог Александр Дудчак и замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировали в беседе RT заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что президент США Джо Байден пообещал не оставлять Украину «лицом к лицу с Россией».

«Он сам подтверждает, что на Украине не верят обещаниям Запада, но тем не менее вся верхушка надеется, что каким-то чудесным образом их это не коснётся. Не хотят смотреть на другие страны, которым так «помогал» Запад. И что от них осталось? Они (власти Украины. — RT) почему-то считают, что у Украины какой-то особый путь «дружбы» с Западом», — заявил Дудчак.

Политолог отметил, что из Украины «вытянули» все ресурсы, уничтожили промышленность, создали горячую точку на территории страны.

«И вдруг начнётся счастье — с чего вдруг? Из Украины сделали что хотели», — добавил эксперт.

В свою очередь, Суздальцев пояснил, что было бы странно, если бы Байден на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским сказал, что Украина может не рассчитывать на помощь США.

«Конечно, так не говорится, даже в рамках дипломатии. На самом деле это же ни к чему не обязывает. Киев будет искать любые форматы, доказывать, что он не одинок, что он поддерживается Западом... Они эту дипломатическую фразу будут пытаться превратить в некое обязательство», — рассказал он.

По его мнению, это можно расценить как навязывание себя в качестве «нагрузки» для американцев.

Ранее украинский министр иностранных дел заявил, что президент США Джо Байден пообещал не оставлять Украину «лицом к лицу с Россией».

По его словам, это «очень важное обязательство».

Вместе с тем он подчеркнул, что Киев «извлёк ряд горьких уроков», связанных с невыполненными обещаниями Запада, поэтому страна «не верит в обещания».