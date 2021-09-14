Кулеба рассказал об отношении Украины к «обещаниям Запада»

Президент США Джо Байден пообещал не оставлять Украину «лицом к лицу с Россией». Это «очень важное обязательство», рассказал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью The Independent.

«Нас, дипломатов, учат читать через множество слоёв каждой строчки. Я думаю, что президент США открыт для сотрудничества с нами и понимает, что именно предыдущая администрация втянула нас во внутреннюю политику США. Он сказал, что не оставит Украину в одиночестве лицом к лицу с Россией, и это очень важное обязательство», — сказал министр.

Вместе с тем он подчеркнул, что Киев «извлёк ряд горьких уроков», связанных с невыполненными обещаниями Запада, поэтому страна «не верит в обещания».

По мнению Кулебы, «сотни лет Запад считал, что Украина является частью Русского мира», и лишь сейчас «начинает понимать», что «всё-таки в нас может быть что-то другое».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что не считает правильным сравнение Украины с Афганистаном с точки зрения поддержки со стороны США.