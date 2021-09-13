В СБУ заявили о запрете любых гастролей Моргенштерна на территории Украины

Любые гастроли российского рэпера Моргенштерна на территории Украины запрещены, заявил УНИАН спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

«В апреле этого года по представлению СБУ российский певец Алишер Валеев (Моргенштерн) включён в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В рекомендациях СБУ фигурируют обе фамилии рэпера: как Валеев, так и Моргенштерн», — пояснил он.

Дехтяренко рассказал, что в сентябре этого года СБУ дополнительно информировала соответствующие органы о запланированных концертах Моргенштерна на Украине.

«Пребывание лица в «списке Минкульта» автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины. Таким образом, любые гастроли Моргенштерна на территории Украины запрещены», — подчеркнул он.

Министерство культуры и информационной политики Украины в конце апреля внесло Моргенштерна в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности государства, ему запрещён въезд на территорию страны.

В мае в данный список были внесены имена российских актёров Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марии Мироновой.