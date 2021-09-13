В СБУ заявили о запрете любых гастролей Моргенштерна на территории Украины

Короткая ссылка
Любые гастроли российского рэпера Моргенштерна на территории Украины запрещены, заявил УНИАН спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.
В СБУ заявили о запрете любых гастролей Моргенштерна на территории Украины
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«В апреле этого года по представлению СБУ российский певец Алишер Валеев (Моргенштерн) включён в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В рекомендациях СБУ фигурируют обе фамилии рэпера: как Валеев, так и Моргенштерн», — пояснил он.

Дехтяренко рассказал, что в сентябре этого года СБУ дополнительно информировала соответствующие органы о запланированных концертах Моргенштерна на Украине.

«Пребывание лица в «списке Минкульта» автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины. Таким образом, любые гастроли Моргенштерна на территории Украины запрещены», — подчеркнул он.

Министерство культуры и информационной политики Украины в конце апреля внесло Моргенштерна в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности государства, ему запрещён въезд на территорию страны.

В мае в данный список были внесены имена российских актёров Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марии Мироновой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить