Госсекретарь Союзного государства высказался об учениях «Запад-2021»

Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев высказался об учениях «Запад-2021».

«Учения предъявили нашим соседям, нашим западным партнёрам, нашим ближайшим союзникам абсолютную готовность Вооружённых сил Республики Беларусь, территориальных формирований Беларуси, Вооружённых сил Российской Федерации, при участии подразделения, прибывшего из Казахстана», — цитирует ТАСС Мезенцева.

По его словам, «готовность к защите границ Союзного государства, в том числе после этих учений, ни у кого не вызывает сомнений».

«Полагаю, что особых сомнений и не было, но важно сделать всё, используя политические методы, дипломатическую практику, экономическое взаимодействие, масштаб и потенциал народной дипломатии, чтобы никогда потребности в доказательстве мощи Вооружённых сил России и Вооружённых сил Беларуси в защите границ и территории Союзного государства не было — ни сегодня, ни завтра, ни в далёкой перспективе. Никогда в будущем», — заявил он.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин во время рабочей поездки в Нижегородскую область посетит основной этап российско-белорусских учений «Запад-2021» на полигоне Мулино.