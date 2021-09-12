Госсекретарь Союзного государства высказался об учениях «Запад-2021»
- РИА Новости
«Учения предъявили нашим соседям, нашим западным партнёрам, нашим ближайшим союзникам абсолютную готовность Вооружённых сил Республики Беларусь, территориальных формирований Беларуси, Вооружённых сил Российской Федерации, при участии подразделения, прибывшего из Казахстана», — цитирует ТАСС Мезенцева.
По его словам, «готовность к защите границ Союзного государства, в том числе после этих учений, ни у кого не вызывает сомнений».
«Полагаю, что особых сомнений и не было, но важно сделать всё, используя политические методы, дипломатическую практику, экономическое взаимодействие, масштаб и потенциал народной дипломатии, чтобы никогда потребности в доказательстве мощи Вооружённых сил России и Вооружённых сил Беларуси в защите границ и территории Союзного государства не было — ни сегодня, ни завтра, ни в далёкой перспективе. Никогда в будущем», — заявил он.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин во время рабочей поездки в Нижегородскую область посетит основной этап российско-белорусских учений «Запад-2021» на полигоне Мулино.