Путин планирует посетить Белоруссию в середине октября

Российский лидер Владимир Путин планирует посетить с визитом Белоруссию в середине октября для участия в саммите стран СНГ.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Да, такие планы есть», — сообщил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин во время рабочей поездки в Нижегородскую область посетит основной этап российско-белорусских учений «Запад-2021» на полигоне Мулино.

Также российское правительство опубликовало на своём сайте все 28 союзных программ по интеграции с Белоруссией в рамках Союзного государства.