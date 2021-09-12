Путин планирует посетить Белоруссию в середине октября
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«Да, такие планы есть», — сообщил Песков.
Ранее сообщалось, что Путин во время рабочей поездки в Нижегородскую область посетит основной этап российско-белорусских учений «Запад-2021» на полигоне Мулино.
Также российское правительство опубликовало на своём сайте все 28 союзных программ по интеграции с Белоруссией в рамках Союзного государства.