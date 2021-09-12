Депутаты Госдумы раскритиковали идею секретаря СНБО «избавиться от кириллицы» на Украине

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Анастасия Румянцева
Депутаты Госдумы Виктор Водолацкий и Адальби Шхагошев прокомментировали в беседе с RT заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, что он выступает за «избавление от кириллицы» в стране и переход на латиницу.
Депутаты Госдумы раскритиковали идею секретаря СНБО «избавиться от кириллицы» на Украине
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Как отметил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, сначала представители руководства Украины заявляли, что Киев является «прародителем всего русского», поэтому нужно называть страну Русь-Украина.

Теперь, как добавил депутат, секретарь СНБО Данилов говорит о необходимости избавиться от кириллицы.

«У данных граждан раздвоение личности. Они не понимают, что они хотят, не понимают последствий своих действий. Утром у них — одно, в обед — другое, вечером — третье. Сам украинский народ уже устал от этих шараханий», — объяснил парламентарий.

По его словам, украинские власти «находятся в отрыве» от своих граждан.  

Также Водолацкий подчеркнул, что большинство жителей Украины разговаривают на русском языке.

В свою очередь, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что такое решение — «против природы».

«Это просто невыполнимая задача. Можно принимать хаотично какие-то решения, от чего-то отказываться... Но это ход против природы и против генетики, поэтому это им не удастся», — выразил мнение депутат.

По его словам, единственный вариант для развития Украины заключается в построении адекватных отношений с Россией.

«Скорее всего, украинскому народу придётся ждать нормального лидера, который сможет вот такую волю проявить. И только тогда можно рассчитывать на нормальное развитие этой страны: и экономическое, и политическое», — заключил собеседник RT.

Ранее Данилов выступил за то, чтобы страна «избавилась от кириллицы» и перешла на латиницу.

Он также отметил, что считает необходимым сделать обязательным английский язык наряду с украинским. По мнению секретаря СНБО, «английский язык — это язык цивилизованного общения».

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