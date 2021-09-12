Глава СНБО Украины призвал «избавиться от кириллицы» и перейти на латиницу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил за то, чтобы страна «избавилась от кириллицы» и перешла на латиницу.

«Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу. То, что касается языка, — вы знаете мою позицию. Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязательно», — сказал Данилов.

По его мнению, «английский язык — это язык цивилизованного общения».

«И мы должны понимать, что английский язык должны знать все», — отметил секретарь СНБО в интервью «Радио Свобода»*.

В марте Данилов заявил, что Украина должна сделать английский вторым языком в стране для защиты от «лингвистической войны» России.

Он выразил мнение, что знание английского языка «является залогом независимости государства».

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.