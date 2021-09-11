В Госдуме прокомментировали предложение Витренко блокировать «Северный поток — 2»
- РИА Новости
«Я хотел бы задать встречный вопрос. А почему европейские компании должны жертвовать своими деньгами и, более того, своими жителями ради Украины? Почему газопровод, который не ремонтировался 30 лет и в который ничего не вкладывалось, должны сейчас всем миром защищать? Мне кажется, именно эти вопросы стоит задать самому себе представителю Украины. И сразу же появится ответ, что безусловно все европейские компании и политики заинтересованы в том, чтобы граждане Европы получали более дешёвый газ», — сказал Ананских.
Он напомнил, что «Украина не хотела говорить о снижении цены и каждый год, наоборот, повышала цены на транзит», из-за чего газ получался очень дорогой, поэтому консорциум европейских стран, вместе с «Газпромом», организовал трубопровод «Северный поток — 2.
Депутат выразил уверенность в том, что, несмотря на давление, проект будет запущен.
«Более того, газ уже в эту зиму будет поступать по «Северному потоку — 2» в Европу. Это уже свершившийся факт. Можно конечно говорить, пытаться пиариться, но в данной ситуации уже ничего не изменить», — заключил Ананских.
Ранее глава «Нафтогаза» предложил блокировать работу «Северного потока — 2» санкциями США.
Как считает Витренко, санкции США долгое время блокировали строительство газопровода, однако в последнее время ограничения были сняты.