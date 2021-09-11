В Госдуме прокомментировали предложение Витренко блокировать «Северный поток — 2»

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT заявление главы «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что у США есть возможность заблокировать работу газопровода «Северный поток — 2» путём введения санкций.

«Я хотел бы задать встречный вопрос. А почему европейские компании должны жертвовать своими деньгами и, более того, своими жителями ради Украины? Почему газопровод, который не ремонтировался 30 лет и в который ничего не вкладывалось, должны сейчас всем миром защищать? Мне кажется, именно эти вопросы стоит задать самому себе представителю Украины. И сразу же появится ответ, что безусловно все европейские компании и политики заинтересованы в том, чтобы граждане Европы получали более дешёвый газ», — сказал Ананских.

Он напомнил, что «Украина не хотела говорить о снижении цены и каждый год, наоборот, повышала цены на транзит», из-за чего газ получался очень дорогой, поэтому консорциум европейских стран, вместе с «Газпромом», организовал трубопровод «Северный поток — 2.

Депутат выразил уверенность в том, что, несмотря на давление, проект будет запущен.

«Более того, газ уже в эту зиму будет поступать по «Северному потоку — 2» в Европу. Это уже свершившийся факт. Можно конечно говорить, пытаться пиариться, но в данной ситуации уже ничего не изменить», — заключил Ананских.

Ранее глава «Нафтогаза» предложил блокировать работу «Северного потока — 2» санкциями США.

Как считает Витренко, санкции США долгое время блокировали строительство газопровода, однако в последнее время ограничения были сняты.