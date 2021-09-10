Лавров: Россия готова к восстановлению отношений с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова возобновить нормальные отношения с Киевом.

«Мы постоянно подчёркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью», — приводит ТАСС его слова.

12 июля российский президент Владимир Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой, в частности, заявил, что Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной».

Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в статье для Foreign Affairs заявил, что разрыв связей между Москвой и Киевом будет продолжаться.