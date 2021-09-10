Лавров: Россия готова к восстановлению отношений с Украиной
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«Мы постоянно подчёркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью», — приводит ТАСС его слова.
12 июля российский президент Владимир Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой, в частности, заявил, что Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной».
Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в статье для Foreign Affairs заявил, что разрыв связей между Москвой и Киевом будет продолжаться.