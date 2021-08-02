Кулеба заявил, что разрыв связей между Киевом и Москвой продолжится

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в статье для Foreign Affairs заявил, что разрыв связей между Москвой и Киевом будет продолжаться вне зависимости от того, что об этом думает президент России Владимир Путин.
Кулеба заявил, что разрыв связей между Киевом и Москвой продолжится
  • Reuters

Перевод материала опубликован на официальном сайте МИД Украины.

«На Украине и в других местах (странах бывшего СССР. — RT) дальнейший разрыв связей с Москвой продолжится независимо от того, что думает об этом Владимир Путин или его окружение», — написал Кулеба.

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Западу давно пора перестать смотреть на страну как на «постсоветское пространство».

«В случае Украины речь идёт прежде всего об институциализации места нашего государства в западном мире. Время США и европейским союзникам наконец определить чёткую дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС», — утверждает Дмитрий Кулеба.

На прошлой неделе Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, предусматривающую курс страны в ЕС и НАТО. По словам главы МИД Украины, страна впервые за время своей независимости получила внешнеполитическую стратегию.

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