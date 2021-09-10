«Белавиа» увеличивает частоту полётов в города России

Белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила, что увеличивает количество рейсов в города России, в том числе в Москву и Санкт-Петербург.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что в аэропорт Домодедово компания будет выполнять два рейса в день с 21 сентября, а с 25 сентября — три рейса в день. Увеличивается и частота полётов в Шереметьево — два рейса в день с 21 сентября.

В Санкт-Петербург «Белавиа» будет летать дважды в день с 21 сентября, а с 29 сентября — три раза в день. В Ростов-на-Дону и Самару планируется по два рейса в неделю с 26 сентября, в Екатеринбург — два рейса в неделю с 28 сентября, в Уфу и Казань — по два рейса в неделю с 29 сентября.

Накануне российский лидер Владимир Путин заявил, что российская правительственная комиссия приняла решение об отмене всех ограничений на авиасообщение с Белоруссией.

10 сентября в российском оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сообщили, что Россия с 21 сентября снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией.