Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

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Россия с 21 сентября снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией. Об этом заявили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября
  • РИА Новости

«По итогам состоявшегося обсуждения правительством принято решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех ограничений на авиационное сообщение с Белоруссией», — приводит ТАСС сообщение штаба.

Отмечается, что воздушное сообщение между двумя странами, которое было временно ограничено из-за распространения коронавируса, «будет восстановлено в полном объёме».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что российская правительственная комиссия приняла решение об отмене всех ограничений на авиасообщение с Белоруссией.

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