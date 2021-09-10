Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

Россия с 21 сентября снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией. Об этом заявили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«По итогам состоявшегося обсуждения правительством принято решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех ограничений на авиационное сообщение с Белоруссией», — приводит ТАСС сообщение штаба.

Отмечается, что воздушное сообщение между двумя странами, которое было временно ограничено из-за распространения коронавируса, «будет восстановлено в полном объёме».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что российская правительственная комиссия приняла решение об отмене всех ограничений на авиасообщение с Белоруссией.