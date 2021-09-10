Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября
- РИА Новости
«По итогам состоявшегося обсуждения правительством принято решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех ограничений на авиационное сообщение с Белоруссией», — приводит ТАСС сообщение штаба.
Отмечается, что воздушное сообщение между двумя странами, которое было временно ограничено из-за распространения коронавируса, «будет восстановлено в полном объёме».
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что российская правительственная комиссия приняла решение об отмене всех ограничений на авиасообщение с Белоруссией.