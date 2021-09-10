На Украине в городе Хмельницкий отравились 90 учеников
- РИА Новости
Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины Николай Габрикевич.
«На сегодняшний день заболел 91 человек, среди которых 90 детей и один взрослый», — приводит его слова «Укринформ».
Он уточнил, что 15 человек находятся на лечении в инфекционном отделении, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальные лечатся дома.
Ранее сообщалось, что после отравления в школе Нижнего Новгорода возбуждено дело.