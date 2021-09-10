Россия и Белоруссия введут общие нормы по безопасности дорожного движения

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Россия и Белоруссия подготовят общие нормы в области дорог и обеспечения безопасности дорожного движения.
Россия и Белоруссия введут общие нормы по безопасности дорожного движения
  • Reuters

«В области дорожного хозяйства будут подготовлены общие нормы законодательства в части классификации автодорог, требований к осуществлению дорожной деятельности», — говорится в сообщении на сайте российского кабмина.

Также будут подготовлены общие нормы по обеспечению безопасности дорожного движения, размещению объектов дорожного сервиса и осуществлению контрольно-надзорной деятельности.

Кроме того, стороны договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства.

9 сентября российский лидер Владимир Путин по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле заявил, что Москва и Минск согласовали 28 программ в рамках Союзного государства.

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