Россия и Белоруссия введут общие нормы по безопасности дорожного движения
- Reuters
«В области дорожного хозяйства будут подготовлены общие нормы законодательства в части классификации автодорог, требований к осуществлению дорожной деятельности», — говорится в сообщении на сайте российского кабмина.
Также будут подготовлены общие нормы по обеспечению безопасности дорожного движения, размещению объектов дорожного сервиса и осуществлению контрольно-надзорной деятельности.
Кроме того, стороны договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства.
9 сентября российский лидер Владимир Путин по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле заявил, что Москва и Минск согласовали 28 программ в рамках Союзного государства.