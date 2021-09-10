Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко договорились об отмене роуминга мобильной связи на территории Союзного государства.

«Стороны договорились... о построении инфраструктуры сетей связи, а также об отмене роуминга на территории Союзного государства», — говорится в сообщении российского кабмина.

10 сентября российский премьер Михаил Мишустин прибыл в Белоруссию, где проходит заседание Совета министров Союзного государства.

Накануне президент России Владимир Путин по итогам встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко в Москве сообщил, что Россия и Белоруссия согласовали все 28 программ в рамках Союзного государства.