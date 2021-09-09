Глава МИД Украины заявил о необходимости разговора Зеленского с Путиным

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо вести разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом Кулеба сказал в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

«Однозначно стоит разговаривать (Зеленскому с Путиным)», — цитирует его ТАСС.

Кулеба считает, что разговор Зеленского и Путина «должен быть сложным», но «к нему нужно идти».

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что на Украине надеются на скорейшую встречу в нормандском формате при участии России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ напомнил, что нормандский формат должен обеспечивать создание условий для конкретного выполнения во всей их полноте и последовательности минских договорённостей.