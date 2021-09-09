Напавшему на банк в Грузии предъявили обвинение по статье о теракте

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В отношении мужчины, напавшего на филиал Банка Грузии в городе Кварели, возбуждено уголовное дело по трём статьям, в том числе по обвинению в совершении террористического акта.
Напавшему на банк в Грузии предъявили обвинение по статье о теракте
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Об этом говорится в сообщении МВД Грузии. 

Отмечается, что задержан мужчина 1972 года рождения. 

«Возбуждено уголовное дело по статьям 236 (противоправные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия), 323 (террористический акт) и 329 (захват заложника в террористических целях)», — заявили в министерстве.

Ранее в МВД Грузии заявили, что вооружённый мужчина ворвался в филиал Банка Грузии в городе Кварели в Кахетии. Позднее он отпустил всех заложников.

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